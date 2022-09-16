Чемпион ОИ оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира

Дмитрий Васильев заявил, что пропуск Кубка мира не станет убийством российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира в сезоне-2022/2023. Его слова передает ТАСС.

Васильев заявил, что пропуск международного сезона не станет убийством российского биатлона. «Что касается спортсменов, они не проиграют, а даже, может быть, выиграют от этого, потому что сейчас Союзом биатлонистов России учреждены значительные премии. Сейчас спортсмены повыступают и позарабатывают деньги на [внутренних] соревнованиях», — объяснил он.

Ранее 16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).