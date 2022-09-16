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Чемпион ОИ оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира

Дмитрий Васильев заявил, что пропуск Кубка мира не станет убийством российского биатлона

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира в сезоне-2022/2023. Его слова передает ТАСС.

Васильев заявил, что пропуск международного сезона не станет убийством российского биатлона. «Что касается спортсменов, они не проиграют, а даже, может быть, выиграют от этого, потому что сейчас Союзом биатлонистов России учреждены значительные премии. Сейчас спортсмены повыступают и позарабатывают деньги на [внутренних] соревнованиях», — объяснил он.

Ранее 16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Дарья Коршунова
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