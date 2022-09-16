Чемпион ОИ оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил последствия отстранения российских биатлонистов от Кубка мира в сезоне-2022/2023. Его слова передает ТАСС.
Васильев заявил, что пропуск международного сезона не станет убийством российского биатлона. «Что касается спортсменов, они не проиграют, а даже, может быть, выиграют от этого, потому что сейчас Союзом биатлонистов России учреждены значительные премии. Сейчас спортсмены повыступают и позарабатывают деньги на [внутренних] соревнованиях», — объяснил он.
Ранее 16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.
2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).