Чимаеву предсказали тройное чемпионство в UFC

Бывший боец UFC Майкл Биспинг заявил, что Хамзат Чимаев может стать тройным чемпионом

Бывший боец UFC Майкл Биспинг предсказал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву тройное чемпионство. Об этом он заявил в одном из роликов на своем YouTube-канале.

«Хамзат сказал, что он здесь, чтобы разбить всех. Говорю вам, он может это сделать. У него было шесть боев в UFC. Если не считать поединка с Гилбертом Бернсом, он пропустил только два удара. Именно поэтому я думаю, что он может стать чемпионом в трех весовых категориях», — заявил Биспинг.

Ранее ни одному бойцу не удавалось выиграть чемпионские пояса сразу в трех весовых категориях. На данный момент швед выступает в полусреднем весе.

Чимаев провел в UFC шесть поединков, не потерпев ни одного поражения. 15 сентября он встретился с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279 и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.