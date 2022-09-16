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Чимаеву предсказали тройное чемпионство в UFC

Бывший боец UFC Майкл Биспинг заявил, что Хамзат Чимаев может стать тройным чемпионом

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Бывший боец UFC Майкл Биспинг предсказал шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву тройное чемпионство. Об этом он заявил в одном из роликов на своем YouTube-канале.

«Хамзат сказал, что он здесь, чтобы разбить всех. Говорю вам, он может это сделать. У него было шесть боев в UFC. Если не считать поединка с Гилбертом Бернсом, он пропустил только два удара. Именно поэтому я думаю, что он может стать чемпионом в трех весовых категориях», — заявил Биспинг.

Ранее ни одному бойцу не удавалось выиграть чемпионские пояса сразу в трех весовых категориях. На данный момент швед выступает в полусреднем весе.

Чимаев провел в UFC шесть поединков, не потерпев ни одного поражения. 15 сентября он встретился с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279 и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

Ксения Курашкина
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