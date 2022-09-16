Тренер сборной Грузии призвал футболистов-соотечественников покинуть Россию

Тренер молодежной сборной Грузии призвал футболистов-соотечественников покинуть Россию

Главный тренер молодежной сборной Грузии по футболу Рамаз Сванидзе высказался о полузащитнике московского «Динамо» Луке Гагнидзе. Об этом сообщает «Взгляд».

Специалист призвал соотечественника покинуть Россию, а также отметил, что в российском чемпионате не должно быть грузинских игроков. «Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии», — подчеркнул Сванидзе.

По словам тренера, с Гагнидзе уже провели беседу. «Он знает нашу позицию, высказал свою», — отметил Сванидзе. Полузащитник был вызван в молодежную сборной Грузии на товарищеские матчи с Португалией (24 сентября) и Турцией (27 сентября).

6 сентября норвежский футболист московского «Динамо» Матиас Норманн был отстранен от выступлений за сборную страны из-за решения остаться в России. 20 июня аналогичное решение в отношении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса было принято Польским футбольным союзом.