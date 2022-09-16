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В России зафиксировали максимальное с 17 мая число смертей пациентов с COVID-19

В России за сутки скончались 110 пациентов с COVID-19, это максимум с 17 мая

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России за минувшие 24 часа скончались 110 пациентов с коронавирусом — это максимум с 17 мая. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

17 мая число смертей составило 110. 13 сентября в России впервые с 21 мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с коронавирусом.

Всего за прошлые сутки в стране выявили 59 035 заражений — это максимум с 8 марта. 50 020 человек выздоровели и были выписаны из больниц, общий показатель выздоровлений достиг 19 294 876.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту Владимиру Путину о ситуации с COVID-19 в стране. По ее словам, ситуация с инфекцией в России является управляемой. Страна уходит от новой волны, пришедшей в августе, пояснила главный санитарный врач страны.

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Анастасия Шейкина
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