Эрдоган заявил о желании встретиться с Асадом на саммите ШОС

Hurriyet: президент Турции Эрдоган выразил желание встретиться с Асадом на саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Я хотел бы, чтобы Асад приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним, но он не может прибыть туда. Из-за него, из-за его действий, Сирия скоро будет разделена. Он боролся с оппозицией, чтобы защитить свою власть. Он выбрал охрану собственной мощи. Он думал защитить подконтрольные ему районы. Но он не мог обеспечить безопасность больших территорий» — заявил турецкий лидер.

Эрдоган выразил сожаление из-за отсутствия на саммите сирийского лидера. «Жаль, что он не приехал в Узбекистан, я бы с ним встретился. Я бы сказал ему эти вещи в лицо», — заключил он.

Ранее стало известно, что турецкий президент на саммите ШОС обсудит с российским лидером Владимиром Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном. Встреча Эрдогана и Путина в кулуарах саммита ШОС в Узбекистане должна состояться 16 сентября.