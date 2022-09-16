Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заявил о желании встретиться с Асадом на саммите ШОС

Hurriyet: президент Турции Эрдоган выразил желание встретиться с Асадом на саммите ШОС

Фото: Armin Durgut / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Я хотел бы, чтобы Асад приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним, но он не может прибыть туда. Из-за него, из-за его действий, Сирия скоро будет разделена. Он боролся с оппозицией, чтобы защитить свою власть. Он выбрал охрану собственной мощи. Он думал защитить подконтрольные ему районы. Но он не мог обеспечить безопасность больших территорий» — заявил турецкий лидер.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
«Энергетический Перл-Харбор» Как 50 лет назад арабские шейхи обиделись на США и погрузили страну в тяжелейший кризис
«Энергетический Перл-Харбор»Как 50 лет назад арабские шейхи обиделись на США и погрузили страну в тяжелейший кризис
Сегодня

Эрдоган выразил сожаление из-за отсутствия на саммите сирийского лидера. «Жаль, что он не приехал в Узбекистан, я бы с ним встретился. Я бы сказал ему эти вещи в лицо», — заключил он.

Ранее стало известно, что турецкий президент на саммите ШОС обсудит с российским лидером Владимиром Путиным конфликт между Арменией и Азербайджаном. Встреча Эрдогана и Путина в кулуарах саммита ШОС в Узбекистане должна состояться 16 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Таджикистан захотел решить конфликт с Киргизией дипломатически
В Запорожской области назвали последствия демилитаризации ЗАЭС
Бывшая возлюбленная Тимати раскрыла правду о пластических операциях
В НАТО высказались о конце конфликта на Украине
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Ревнивый россиянин приковал подругу к машине и протащил ее по грунтовой дороге
В Германии рассказали о плачевном состоянии немецкой армии
Российские туристы потратили рекордную сумму в Грузии
Российский ребенок на самокате погиб под колесами авто и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.