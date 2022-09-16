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Спорт

Игроки КХЛ устроили драку во время матча

Хоккеисты из «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» устроили драку два на два во время матча КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Игроки китайского «Куньлунь Ред Стар» и российского «Сочи» устроили драку два на два во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел на седьмой минуте встречи. Форвард «Куньлуня» Иван Лисин набросился на защитника соперников Никиту Зоркина, также в драку вступили нападающие команд Гарет Хант и Донат Стальнов. В результате судьям пришлось разнимать хоккеистов.

В итоге команды получили на двоих 34 минуты штрафного времени. Лисин и Хант были наказаны на пять минут, Зоркин получил пятиминутное удаление, а Стальнов — 17 минут. Также «Куньлуню» выписали командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

На данный момент идет второй период матча. Счет 1:0 в пользу китайской команды.

Дарья Коршунова
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