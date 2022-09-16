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Масочный режим вновь ввели в 11 регионах России

Власти 11 регионов России объявили об обязательном ношении масок в общественных местах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти 11 регионов России снова объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные администрации.

Отмечается, что несмотря на возвращение обязательного масочного режима в ряде регионов страны, требования по его соблюдению менее строгие, чем в начале пандемии коронавирусной инфекции. Так, в Ульяновской области необходимо носить маски теперь только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. При этом в Забайкальском крае к этому списку добавляют учреждения государственной власти.

В Республике Алтай использовать маски должны несколько категорий граждан, в частности, работники торговли, заведений общественного питания, транспорта, МФЦ, банков и почты. Также ношение масок необходимо обязательно на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской областях.

В августе сообщалось, что в России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавирусной инфекции.

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Марина Совина
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