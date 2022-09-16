Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии

Президент Путин заявил, что Россия направит бизнес-миссию в Иран на следующей неделе

Представители российских компаний вскоре отправятся в Иран с бизнес-миссией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе встречи с главой Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде он уточнил, что в Исламскую Республику на следующей неделе поедет представительная делегация из примерно 80 компаний.

Путин напомнил, что первая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае нынешнего года. Он признался, что в Москве не ожидали увидеть на иранских предприятиях высокотехнологичные производства.

В июле Путин в ходе визита в Иран подтвердил заинтересованность в строительстве железнодорожной ветки длиной 164 километра от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране, а также электрификации линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров.

Ранее стало известно, что Иран намерен совместно с Россией построить еще три спутника, аналогичных аппарату «Хайям», который запустили с Байконура 9 августа. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур.

Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев предположил, что в условиях геополитического противостояния с Западом интерес Москвы к проектам вырастет. Ранее российские компании избегали сотрудничества, чтобы не попасть под санкции, но теперь им нечего терять.