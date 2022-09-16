Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем

НАСА: США не считают негативной конкуренцию с Россией и Китаем по космическим станциям

Фото: Shutterstock

США не считают негативным явлением конкуренцию с Россией и Китаем в части создания космических станций. С такой оценкой выступила руководитель программы НАСА по развитию коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите Мисти Снопковски. Ее заявление передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем конкуренцию как нечто плохое. И мы признаем их достижения. Мы живем в удивительное время», — сказала руководитель в ходе конференции, организованной в Вашингтоне Торговой палатой США.

Помощник заместителя директора ведомства по международным связям Мередит Маккей, комментируя перспективы совместной работы сторон, отметила, что «в мирном исследовании космоса есть место для всех». «Я думаю, что с глобальной точки зрения перспективы для нашего международного сотрудничества в будущем являются крайне позитивными», — сказала специалист.

Материалы по теме:
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

С другой стороны, по мнению главы представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Вашингтоне Сильви Эспинас, в Европе из-за ситуации на Украине «не готовы рассматривать возможность будущего сотрудничества с Россией».

В июле генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев в интервью журналу «Русский космос» рассказал, что строительство Российской орбитальной служебной станции начнут не ранее 2028 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае настоящей войны
В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем
США закрыли возможности для развития российской электроники
Россиянин предстанет перед судом за убийство жены молотком во время ссоры
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
В Киргизии заявили о росте числа пострадавших из-за обострения на границе
Российский суд отправил в СИЗО находившегося 12 лет в розыске маньяка
Россия обвинила в США в краже денег правительства Венесуэлы
К IKEA выдвинули требования при уходе из российского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.