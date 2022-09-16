В Москве обратились к Шольцу после его угроз Польше пересмотреть границы

Сенатор Джабаров обратился к Шольцу после его угроз Польше пересмотреть границы

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, напомнив, что последнее слово в противостоянии Германии и Польши останется за Россией и другими державами антигитлеровской коалиции. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, с одной стороны, канцлер ФРГ прав и «понять его возмущение растущими аппетитами Варшавы можно». Однако, согласно историческим документам, Германия капитулировала перед СССР и союзниками в мае 1945 года. Тогда европейские границы определяли страны-победители, подчеркнул Джабаров.

«И потому последнее слово в Вашем противостоянии с Польшей остается за Россией, а также за другими державами антигитлеровской коалиции», — заключил сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал требование Польши к Германии о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны и намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств. Он пригрозил польской стороне тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.

1 сентября власти Польши сообщили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (порядка 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.