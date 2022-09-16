Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал решение Евросоюза по российским удобрениям уродливым

Путин назвал «уродливым и позорным» разрешение ЕС приобретать удобрения только Европе

Фото: РИА Новости

Решение Евросоюза снять санкции с российских удобрений и разрешить приобретать их только для стран-членов организации является «уродливым и позорным». Так его назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит РБК.

Он указал, что приобретать удобрения могут только страны ЕС, и заявил о сохранившихся проблемах с фрахтом, страхованием, запретом на заход в порты и финансовыми ограничениями.

Ранее Путин уже указал, что решение Евросоюза о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы. «Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — сказал он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что заявления США и ЕС о том, будто санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин исключил корректировку плана спецоперации
Путин назвал решение Евросоюза по российским удобрениям уродливым
Путин ответил на вопрос о своем участии в саммите G20
Путин объяснил проблемы с «Северным потоком»
Путин призвал снять санкции с «Северного потока-2»
Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением
Раненому медведю с острова Диксон составили план реабилитации
Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос
Путина возмутило введение санкций против детского омбудсмена России
Ремонт iPhone упростили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.