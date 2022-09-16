Путин назвал решение Евросоюза по российским удобрениям уродливым

Путин назвал «уродливым и позорным» разрешение ЕС приобретать удобрения только Европе

Решение Евросоюза снять санкции с российских удобрений и разрешить приобретать их только для стран-членов организации является «уродливым и позорным». Так его назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит РБК.

Он указал, что приобретать удобрения могут только страны ЕС, и заявил о сохранившихся проблемах с фрахтом, страхованием, запретом на заход в порты и финансовыми ограничениями.

Ранее Путин уже указал, что решение Евросоюза о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы. «Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — сказал он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждал, что заявления США и ЕС о том, будто санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.