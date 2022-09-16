Появились кадры с разрушениями в российском городе после ночного обстрела ВСУ

Опубликованы кадры с последствиями ночного обстрела белгородского города Валуйки ВСУ

В сети появились фотографии с разрушениями после ночного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки в Белгородской области. Последствия удара опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

На кадрах видно сильно поврежденные частные дома, у которых обрушились стены и кровля, а также выбиты окна. На частных участках в радиусе нескольких метров разбросаны обломки. На одном из фото видно укрытое одеялом тело человека. Также были запечатлены последствия удара по городской электроподстанции.

Ночью 16 сентября стало известно об обстреле приграничного российского города Валуйки со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, в результате удара ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения. Противник также повредил электроподстанцию из-за чего нарушилось снабжение города электричеством. Кроме того, загорелись три машины и восемь домов.

За последнюю неделю Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. 15 и 14 сентября противник наносил удары по селу Красный Хутор. В результате были разрушены несколько домовладений, жители не пострадали.

Кроме того, 13 сентября Украина обстреляла белгородское село Журавлевка. Вечером того же дня был атакован поселок Шелаево. В результате два человека получили легкие ранения.

