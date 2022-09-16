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Появились кадры с разрушениями в российском городе после ночного обстрела ВСУ

Опубликованы кадры с последствиями ночного обстрела белгородского города Валуйки ВСУ

Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

В сети появились фотографии с разрушениями после ночного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Валуйки в Белгородской области. Последствия удара опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

На кадрах видно сильно поврежденные частные дома, у которых обрушились стены и кровля, а также выбиты окна. На частных участках в радиусе нескольких метров разбросаны обломки. На одном из фото видно укрытое одеялом тело человека. Также были запечатлены последствия удара по городской электроподстанции.

Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

Ночью 16 сентября стало известно об обстреле приграничного российского города Валуйки со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, в результате удара ВСУ погиб один человек, еще двое получили ранения. Противник также повредил электроподстанцию из-за чего нарушилось снабжение города электричеством. Кроме того, загорелись три машины и восемь домов.

За последнюю неделю Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. 15 и 14 сентября противник наносил удары по селу Красный Хутор. В результате были разрушены несколько домовладений, жители не пострадали.

Кроме того, 13 сентября Украина обстреляла белгородское село Журавлевка. Вечером того же дня был атакован поселок Шелаево. В результате два человека получили легкие ранения.

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Константин Лысяков
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