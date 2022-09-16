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Момент ДТП с известным пластическим хирургом на Maserati в Москве попал на видео

Момент ДТП с известным хирургом Балкизовым на Maserati в Москве попал на видео
СюжетДТП в Москве:

Момент ДТП с участием известного пластического хирурга Вячеслава Балкизова на севере Москвы попал на видео. Кадры в пятницу, 16 сентября, публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что врач за рулем Maserati проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, и столкнувшись с другим автомобилем, вылетел на газон.

Об аварии стало известно ранее 16 сентября. Уточнялось, что медицинская помощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Сам Балкизов сообщал, что «все живы и здоровы». Он уточнил, что столкновение произошло рядом с домом 21 на улице Широкая. Мужчина также выразил негодование по поводу того, что ДТП с его участием вызвало такой интерес.

Евгения Куликова
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