Стал известен гонорар Головкина за поединок с Альваресом

Боксер Головкин получит 20 миллионов долларов за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин получит 20 миллионов долларов за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает BoxingScene.

По информации источника, сумма рассчитана без учета доходов с платных трансляций (PPV). Отмечается, что гарантированный гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов.

Ранее в субботу, 17 сентября, стало известно, что спортсмен из Казахстана оказался тяжелее соперника на 180 граммов. Вес Головкина составил 76,11 килограмма, а мексиканца — 75,93 килограмма. Оба боксера уложились в лимит второго среднего веса.

Встреча Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

В последний раз Головкин и Альварес встретились в ринге в 2018 году. Тогда мексиканцу удалось победить решением судей. Годом ранее поединок боксеров завершился вничью.