Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Торпедо М
1:0
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Вулверхэмптон
0:3
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Ростов
2:1
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Локомотив
1:0
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
3:0
Завершен
Эльче
Испания - Примера|6-й тур
Динамо М
0:1
2-й тайм
live
Зенит
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Перерыв
live
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Спорт

Стал известен гонорар Головкина за поединок с Альваресом

Боксер Головкин получит 20 миллионов долларов за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин получит 20 миллионов долларов за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает BoxingScene.

По информации источника, сумма рассчитана без учета доходов с платных трансляций (PPV). Отмечается, что гарантированный гонорар мексиканца составит 45 миллионов долларов.

Ранее в субботу, 17 сентября, стало известно, что спортсмен из Казахстана оказался тяжелее соперника на 180 граммов. Вес Головкина составил 76,11 килограмма, а мексиканца — 75,93 килограмма. Оба боксера уложились в лимит второго среднего веса.

Встреча Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

В последний раз Головкин и Альварес встретились в ринге в 2018 году. Тогда мексиканцу удалось победить решением судей. Годом ранее поединок боксеров завершился вничью.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
Многотысячная демонстрация в Париже потребовала отставки Макрона
Стали известны самые популярные сферы онлайн-образования в Москве
В США назвали условия поставки Киеву ракет для HIMARS дальностью 300 километров
Стал известен гонорар Головкина за поединок с Альваресом
Жительница Подмосковья заявила на мужа в полицию из-за детского меню
В Харьковской области сообщили о задержанных ВСУ студентах из Шри-Ланки
Кардинал из Ватикана попал под обстрел на Украине
Тысячи австрийцев вышли на акции протеста против роста цен
Московская певица из Австралии назвала несколько способов взбодриться с утра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.