«Военкоры Русской Весны»: в Харькове произошла серия мощных взрывов после ракетных ударов

В Харькове произошла серия мощных взрывов после ракетных ударов. При этом местные группы отказались раскрыть жителям подробности инцидента, сославшись на «военную тайну». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в городе детонируют боеприпасы на одном из военных объектов. Как пишет одна из групп, удары пришлись на Индустриальный район Харькова, там виден пожар. «"Многие пишут: "Какая тайна? Был обстрел!", "Куда попали? Почему молчите?" и т.д... Было всего два прилета и, раз не говорим подробности, — значит нельзя!» — пишут местные группы.

Ранее российские войска нанесли удар по временной базе батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» в Харькове. Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе поселка Двуречная и города Купянск в Харьковской области.

