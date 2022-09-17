Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
1:2
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Торпедо М
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
17:15 (Мск)
Эльче
Испания - Примера|6-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|10-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Спорт

Появилось видео нокаута Минеева в поединке по кикбоксингу

Появилось видео нокаута в исполнении Владимира Минеева в поединке по кикбоксингу

В сети появилось видео нокаута в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева в бою с боснийцем Эрко Джуном. Ролик опубликован в Telegram-канале Tikhomirov_MMA.

Встреча по правилам кикбоксинга прошла в Элисте. В третьем раунде россиянин пробил коленом в голову сопернику. Тот оказался на настиле, а рефери досрочно остановил поединок.

Россиянин провел 26-й бой в профессиональном кикбоксинге, который стал для него первым с 2014 года. Всего в активе Минеева 24 победы и два поражения. В ММА на счету спортсмена 16 побед, одна ничья и одно поражение.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном
Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кино
После обстрела центра Донецка найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar
Жена рэпера Джигана купила многомиллионную квартиру в Дубае
В России десятилетняя девочка ударила сверстника канцелярским ножом
Косметолог назвала самый эффективный способ вернуть молодость
Шольц призвал избежать эскалации между НАТО и Россией
ПВО отразила атаку ВСУ на Белгород
Азербайджан потерял 79 военных убитыми на границе с Арменией
Появилось видео нокаута Минеева в поединке по кикбоксингу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.