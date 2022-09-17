Появилось видео нокаута Минеева в поединке по кикбоксингу

Появилось видео нокаута в исполнении Владимира Минеева в поединке по кикбоксингу

В сети появилось видео нокаута в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева в бою с боснийцем Эрко Джуном. Ролик опубликован в Telegram-канале Tikhomirov_MMA.

Встреча по правилам кикбоксинга прошла в Элисте. В третьем раунде россиянин пробил коленом в голову сопернику. Тот оказался на настиле, а рефери досрочно остановил поединок.

Россиянин провел 26-й бой в профессиональном кикбоксинге, который стал для него первым с 2014 года. Всего в активе Минеева 24 победы и два поражения. В ММА на счету спортсмена 16 побед, одна ничья и одно поражение.