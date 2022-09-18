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Стало известно о судьбе отстраненного за допинг новичка «Спартака»

Отстраненный за допинг футболист «Спартака» Кейта Бальде останется в Москве

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отстраненный новичок московского «Спартака» Кейта Бальде останется в Москве. Об этом Sport24 сообщил агент футболиста Федерико Пасторелло.

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации», — заявил Пасторелло. Агент подчеркнул, что форвард продолжит тренироваться.

О дисквалификации сенегальского нападающего стало известно 17 сентября. Сообщалось, что он нарушил процедуру допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых он провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».

Анастасия Борисова
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