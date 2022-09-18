AS: один из финалов Лиги чемпионов захотели перенести из Европы в США

Финал Лиги чемпионов захотели перенести в США. Об этом сообщает AS.

Как отмечает источник, проведение соревнований в США сейчас наиболее привлекательно с финансовой точки зрения, поэтому европейские клубы и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступают за расширение рынка. Также в AS напомнили, что президент УЕФА Александер Чеферин заявлял о возможности переноса одного из финалов Лиги чемпионов из Европы вскоре после своего избрания в 2016 году.

В сезоне-2022/2023 финал турнира пройдет в Стамбуле. Действующим обладателем кубка является мадридский «Реал».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, команды не смогут выступить в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.