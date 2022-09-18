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Эрдоган заявил об отсутствии выхода из украинского кризиса

Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии выхода из украинского кризиса

Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?"», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция дала необходимый ответ и Западу, и всем, особенно США. «Теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», — сказал Эрдоган.

Ранее также стало известно, что Турция захотела стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эрдоган заявил, что страна нацелена войти в состав организации в 2023-м — на саммите, который должна провести Индия.

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Марина Совина
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