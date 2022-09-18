Россиян призвали отказываться от ряда запросов смартфона

Аналитик Лынова призвала не давать разрешение на доступ к камере и микрофону смартфона

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, что при установке на смартфон приложения нередко требуют доступ к камере, микрофону, файлам и контактам. Однако не стоит давать подобное разрешение, подчеркнула она в беседе с агентством «Прайм».

Лынова призвала опираться на здравый смысл и не давать разрешение на доступ к камере и микрофону смартфона, когда это не нужно для работы гаджета. Стоит задуматься, в каких случаях на запрос следует ответить положительно. «Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода», — отметила она.

Специалист также порекомендовала исследовать функции приложений на гаджете, чтобы установить необходимость доступа к той или иной информации. Ресурсы установки программ не менее важны, поскольку от них зависит степень доверия разработчику.

