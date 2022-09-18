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Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях

Ле Пен назвала участие Парижа в антироссийских санкциях геополитической ошибкой

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен назвала участие Парижа в санкциях против России «геополитической ошибкой». Трансляцию ее выступления на партийной конференции ведет BFM TV.

По ее словам, введенные в отношении Москвы ограничения являются «неуместными и необдуманными». Из-за них, считает политик, Франция столкнется с «трудностями беспрецедентного масштаба» в энергетике. Она отметила, что Евросоюз ввел эти санкции в «состоянии истерии от украинского конфликта».

9 сентября министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что экономику Европы ждет тяжелое время из-за высоких цен на энергоресурсы и продовольствие. Однако, уверен он, Париж продолжит поддерживать антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России. 40 процентов опрошенных заявили, что санкции необходимо сохранить даже в том случае, если это негативно влияет на уровень жизни французов.

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Варвара Кошечкина
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