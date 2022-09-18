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Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения от Альвареса

Боксер Головкин после поражения от Альвареса заявил, что собирается продолжить карьеру

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры после поражения от мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, собираюсь продолжить карьеру, у меня большие планы, я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом», — заявил Головкин. Он также отметил, что считает бой хорошим и чувствует себя неплохо.

Встреча боксеров прошла ранее в воскресенье, 18 сентября, в Лас- Вегасе. Судьи единогласным решением отдали победу Альваресу.

Альварес и Головкин встретились на ринге в третий раз. В 2017-м их поединок завершился вничью, а через год судьи отдали победу мексиканцу.

40-летний Головкин потерпел второе поражение в карьере, всего на его счету 52 победы и одна ничья. У Альвареса 58 побед, два поражения и две ничьи.

Дарья Коршунова
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