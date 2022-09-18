Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Киев запросил у омбудсмена Москальковой имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Власти Украины запросили у омбудсмена России Татьяны Москальковой информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке. Соответствующий запрос направил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что обращение по данному вопросу было направлено Киевом не только напрямую, но также через посредничество ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Лубинец также выразил готовность лично прибыть в Еленовку «для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами».

18 сентября штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о гибели военнопленного после обстрела ВСУ колонии в Еленовке. По последним данным, еще пятеро в результате атаки получили ранения.

В ДНР призвали членов ООН отреагировать на ранения пленных в Еленовке из-за обстрела ВСУ. «Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН в ДНР», — сказала омбудсмен республики Дарья Морозова.