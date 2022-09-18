Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Киев запросил у омбудсмена Москальковой имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Власти Украины запросили у омбудсмена России Татьяны Москальковой информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке. Соответствующий запрос направил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что обращение по данному вопросу было направлено Киевом не только напрямую, но также через посредничество ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Лубинец также выразил готовность лично прибыть в Еленовку «для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами».

18 сентября штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о гибели военнопленного после обстрела ВСУ колонии в Еленовке. По последним данным, еще пятеро в результате атаки получили ранения.

В ДНР призвали членов ООН отреагировать на ранения пленных в Еленовке из-за обстрела ВСУ. «Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН в ДНР», — сказала омбудсмен республики Дарья Морозова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Главу «Сорока Сороков» обстреляли ВСУ
Белый дом не смог объяснить родным Грайнер требования России по обмену
Американский фигурист с русскими корнями попал в Книгу рекордов Гиннесса
На одном из пляжей подмосковной Рублевки заметили отдыхающих слонов
Назван лучший материал для утепления дома
Пелоси назвала США другом Армении
Раскрыто предназначение выпуклости на двери стиральной машины
Врач призвал укрепить «первую линию обороны» против ковида
Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Бойцы «Вагнера» захватили немецкий пулемет времен Второй мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.