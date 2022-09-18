Заявление Ле Пен об ошибочном участии Парижа в антироссийских санкциях объяснили

Политолог Обичкина: Ле Пен выступила против политики Макрона, а не в поддержку России

Своим заявлением об ошибочном участии Франции в санкциях против России глава фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен не поддержала Россию, а выступила против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Противостояние Макрону

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен назвала участие Парижа в санкциях против России «геополитической ошибкой». По ее словам, введенные в отношении Москвы ограничения являются «неуместными и необдуманными». Из-за них, считает политик, Франция столкнется с «трудностями беспрецедентного масштаба» в энергетике.

Надо сказать, что Марин Ле Пен сегодня прямо в поддержку России не выступает. Она скорее воздерживается от этого. Хотя воздерживается и от резкой критики Евгения Обичкина политолог

«Самое главное в этом заявлении — это не столько поддержка России, сколько то, что это заявление крайне оппозиционное Макрону. Партия Марин Ле Пен сегодня противостоит как президенту, так и пропрезидентскому большинству. Поэтому эти ее высказывания в первую очередь идут навстречу тем требованиям, которые выдвигает массовый протестный электорат», — отметила Обичкина.

А массовые забастовки и демонстрации, которые проходят во Франции, связаны в первую очередь с повышением цен на электроэнергию, напомнила политолог.

Все эти настроения недовольства Ле Пен переводит против Макрона и против правящего большинства Евгения Обичкина политолог

«Тарифы очень серьезно выросли. Уже всех предупредили, что платить придется больше за электроэнергию, за газ. Это затрагивает практически всех и каждого. И здесь Марин Ле Пен хочет выступить на стороне тех, кто протестует, и обвинить правительство и президента в тех трудностях, которые ожидают французских граждан», — сообщила она.

Пример для европейцев

Обичкина уверена, что французское общество смотрит на другого европейского политика — премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

«Есть правительства, которые не следуют в фарватере Брюсселе, а есть правительства, которые следуют и которые тем самым не хотят откликнуться на те тревоги, которые испытывает гражданское общество. Конечно, это будет эксплуатировать Марин Ле Пен, а позиции правительства и президента будут слабеть», — заявила политолог.

Есть массовое недовольство. Есть оппозиция, которая это массовое недовольство использует и указывает на виновника этих бед Евгения Обичкина политолог

9 сентября министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что экономику Европы ждет тяжелое время из-за высоких цен на энергоресурсы и продовольствие. Однако, уверен он, Париж продолжит поддерживать антироссийские санкции.