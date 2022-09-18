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В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений

Полянский: Запад, поставляя оружие Украине, становится пособником преступлений

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад, поставляя на Украину дальнобойную артиллерию и ракетные установки, становятся пособниками преступлений Киева против мирных жителей, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений Украины против мирного населения», — написал Дмитрий Полянский в «Твиттере».

Ранее Джо Байден заявил, что у США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию. Он также рассказал, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

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Вера Владзиевская
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