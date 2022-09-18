Посольство Украины в Румынии отреагировало на слова о неестественных границах

Посольство Украины назвало вопиющим оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о границах

Украинское посольство в Бухаресте отреагировало на слова экс-министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о неестественных границах страны, заявление дипломатического ведомства опубликовано в Twitter-аккаунте.

По словам украинской стороны, подобное высказывание можно назвать «вопиющим оскорблением». Дипломаты подчеркнули, что они неприемлемы.

Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления посольство Украины в Румынии

Румынский политик пытается поставить под сомнение нерушимость границ Украины, считают в Киеве. Украинские дипломаты сожалеют о том, что бывший глава МИД Румынии выступает с заявлениями против базовых принципов международного права.

Соблюдение этих прав и принципов является основой безопасности и стабильности на континенте, отметили они.

Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ посольство Украины в Румынии

Заявление Марги

В субботу, 17 сентября, бывший глава МИД Румынии, политолог Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

По его мнению, страна находится в неестественных границах. Марга считает, что мир в Европе наступит только после того, как Россия, Украина, США, Германия и Китай сядут за стол переговоров.

Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину. Это территории других стран Андрей Марга бывший глава МИД Румынии, политолог

Он добавил, что Киев до сих пор не смог построить демократию. В государстве запрещены партии, контролируется телевидение, существует олигархия.

Отобрать Закарпатье

В марте вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила Венгрию в желании отобрать Закарпатье. По ее словам, позиция Будапешта по санкциям и поставкам оружия для Киева близка к пророссийской. Ее власти, вероятно, желают отобрать Закарпатье и получать дешевый российский газ после окончания боевых действий, допустила она.

Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжелое время? Ради чего? Ради подачек от россиян? Ирина Верещук вице-премьер Украины

Верещук обвинила республику в тайных «перемигиваниях» с Кремлем и заключила, что та попросту наживается на проблемах своего соседа.

Развал Украины

Подобные опасения в Киеве высказывались и ранее. В октябре 2021 года бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев допустил, что Украина может не дожить до 2050 года. Он напомнил о тяжелой экономической ситуации в стране. Это может привести к противостоянию между жителями страны, считает политик.

Тут в Киеве кричат, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите, это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье — Венгрии Евгений Мураев бывший депутат Верховной Рады Украины

Мураев призвал украинские власти начать заниматься страной, пересмотреть правила игры внутри государства, «похоронить конфликты» и поставить общую цель. Он указал на то, что большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.