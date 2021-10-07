На Украине назвали возможный срок ликвидации страны

Экс-депутат Рады Мураев: Украина может не дожить до 2050 года

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал возможный срок ликвидации Украины в ходе общения с подписчиками своего YouTube-канала.

По его мнению, страна может не дожить до 2050 года. Мураев напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денежных средств на функционирование, что вызывает у граждан недовольство. Это может привести к противостоянию между жителями страны, считает политик.

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«Тут [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии».

Мураев призвал украинские власти начать заниматься страной, пересмотреть правила игры внутри государства, «похоронить конфликты» и поставить общую цель. Политик добавил, проблемы Украины может решить федерализация страны. Он считает, что большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.

Ранее Мураев предрек Украине глобальное противостояние, распад и раздел между соседними государствами. Бывший парламентарий отметил, что страна может не пережить «третьего Майдана» и выразил свое негативное отношение к неконтролируемой уличной демократии. По мнению политика, на территорию страны нацелились соседи.