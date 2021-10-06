Экс-депутат Рады оценил перспективы Зеленского переизбраться на второй срок

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев оценил перспективы президента Украины Владимира Зеленского переизбраться на второй срок в эфире телеканала «Наш».

По мнению Мураева, точку на втором сроке Зеленского поставила публикация «досье Пандоры», где содержались документы о его причастности к офшорам. «Когда он так споткнулся, весь мир начал активно его пинать и Украину в его же лице», — отметил он.

3 октября журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье собраны репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.