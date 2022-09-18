В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина

Венгерские политологи Кевехази и Богар назвали судьбоносным для Запада заявление Путина

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в интервью «ПолитРоссии» назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина и предрекли непредсказуемые последствия противостоянию.

16 августа Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства добавил, что их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

По мнению политических экспертов, заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.

Кевехази и Богар полагают, что современный Запад предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию, но ему противостоит коалиция, разнородная, но объединенная неприятием к американскому диктату.

«Первой серьезной проверкой прочности этой глобальной большой коалиции и ее попытки восстания станет борьба, начатая Россией», — заявили эксперты.

По их мнению, Запад перестал быть единым, в том числе формируются фундаментальные расхождения между Европой и США. Они провоцируют напряженность, которая может привести к непредсказуемым изменениям в структуре Запада.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэнь заявил, что ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением о гегемонии США. «Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток», — уверен журналист.

