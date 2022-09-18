Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина

Венгерские политологи Кевехази и Богар назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в интервью «ПолитРоссии» назвали судьбоносным для Запада заявление президента России Владимира Путина и предрекли непредсказуемые последствия противостоянию.

16 августа Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства добавил, что их гегемония значит стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

По мнению политических экспертов, заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
«Вот заладили: Украина, Украина» Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
«Вот заладили: Украина, Украина»Страны Африки не присоединились к санкциям против России. Почему они поддержали Москву?
26 августа 2022

Кевехази и Богар полагают, что современный Запад предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию, но ему противостоит коалиция, разнородная, но объединенная неприятием к американскому диктату.

«Первой серьезной проверкой прочности этой глобальной большой коалиции и ее попытки восстания станет борьба, начатая Россией», — заявили эксперты.

По их мнению, Запад перестал быть единым, в том числе формируются фундаментальные расхождения между Европой и США. Они провоцируют напряженность, которая может привести к непредсказуемым изменениям в структуре Запада.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэнь заявил, что ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением о гегемонии США. «Следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток», — уверен журналист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
Жена Грайнер рассказала о разговоре с Байденом
Госдеп допустил наращивание присутствия США и НАТО в Арктике
В России допустили резкий рост летальности от COVID-19
В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
Названы заменяющие снотворное продукты
Украина оценила слова о необходимости отдать часть своей территории России
В ДНР сообщили о потерях ВСУ при попытке наладить переправу у села Студенок
Названы температурные нормы во время отопительного сезона
Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточную разгрузку топлива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.