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Военные вертолеты Мьянмы обстреляли школу

Шесть детей погибли в результате обстрела школы военными вертолетами в Мьянме

Фото: Reuters

Армейские вертолеты Мьянмы обстреляли школу в деревне Лет Йет Коне в центральной части региона Сагаинг, убив шесть детей. Об этом сообщает Reuters.

Военные открыли огонь по школе, расположенной в буддийском монастыре. В результате обстрела пострадали 17 человек. По словам военных, школу использовали «повстанцы». Они обвиняют вооруженные группировки в использовании жителей деревни в качестве живого щита.

Агентство сообщает, что двое жителей, которые отказались назвать свои имена по соображениям безопасности, сказали по телефону, что тела погибших были позже перевезены военными в поселок, расположенный в 11 километрах от деревни, и похоронены.

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Правительство национального единства обвинило хунту в «целенаправленных нападениях» на школы.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая посту премьер-министра) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

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Анжелика Бережная
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