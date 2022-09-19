В Киргизии заявили о воевавших за Таджикистан террористах

Глава Совбеза Киргизии Иманкулов заявил, что на стороне Таджикистана воевали террористы

В ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана на стороне Душанбе воевали представители международных экстремистских и террористических организаций, заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, передает РИА Новости. Он отметил, что косвенно на участие боевиков в столкновениях может указывать жестокость таджикской стороны.

«Убитые есть среди военнослужащих, пограничников, сотрудников МЧС, которые оказывали помощь людям. Некоторые были убиты путем истязаний, их резали, уши отрезали, глумились над трупами. Раньше такого не было. Это тоже говорит о том, что там были экстремисты», — сказал Иманкулов.

14 сентября стало известно о вооруженном столкновении на киргизско-таджикской границе. В Бишкеке сообщали, что Душанбе применял в том числе реактивные системы залпового огня.