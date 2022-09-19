Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем

Ида Галич рассказала, что боролась с тревожностью, бессонницей и паническим атаками

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала о проблемах с ментальным здоровьем. В программе «Однажды...» на телеканале НТВ она призналась, что принимала антидепрессанты. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Галич вспомнила, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками, в результате чего начала по рекомендации врача принимать препараты от депрессии. «Но это не обычные антидепрессанты, это таблетки, которые ты пьешь перед тем, как пойти спать. У меня не было нормального сна два года», — призналась она.

По словам ведущей, причинами проблем со сном были беременность, рождение ребенка и развод. «Когда я была беременна, на девятом месяце вообще перестала спать — с этим сталкиваются многие женщины, потому что невозможно найти удобное положение, у меня очень сильно болела спина. И я не спала месяц, потом я родила, кормила и опять не спала полгода», — пожаловалась она.

Вскоре после рождения ребенка, как отметила Галич, она рассталась мужем. «Потом я разводилась, и из-за того, что не проживала свои эмоции, совершенно забила на свой эмоциональный интеллект», — пояснила она. Однако курс лечения, по словам ведущей, ей помог. Она отметила, что для нее оставаться здоровой стало важнее, чем стремиться к образу идеальной матери. «Я поняла, что это дорога в никуда, так недолго скатиться и в депрессию», — заключила телезвезда.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года, спустя два года у пары появился на свет сын Леон. В январе 2021 года блогерша подтвердила слухи о разводе. Позже она признавалась, что инициатором расставания стал супруг.