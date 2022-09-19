Ценам на газ предрекли падение

Аналитик Юшков спрогнозировал снижение цен на газ в октябре

Биржевые цены на газ в Европе могут продолжить падение в октябре, зафиксировавшись на отметке от 1 до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Это объясняется снижением потребления энергии за счет окончания жаркого сезона, а также возобновлением работы атомных и гидроэлектростанций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В начале недели цены на октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE упали ниже 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров. На таком уровне цены на топливо в последний раз находились 26 июля.

«Падение цен на газ сейчас объясняется несколькими факторами, — сказал Юшков. — Во-первых, это некоторое успокоение энергетического рынка Европы, которое продлится весь сентябрь и октябрь. Жара в регионе уже прошла, не нужно тратиться на кондиционирование помещений, а отопительный сезон еще не наступил. Так что общее потребление энергии спадает».

Также, по словам аналитика, заработали и другие источники энергии, например атомные электростанции. Летом многие энергоблоки были остановлены из-за жары и засухи: водохранилища не могли охлаждать реакторы. Также заработали гидроэлектростанции.

Ухудшение погоды сопровождается и ветром, так что заработали еще и ветряки. Получается, альтернативные источники начали вырабатывать больше на фоне общего снижения потребления, соответственно, востребованность сверхдорогого газа упала Игорь Юшков аналитик

Еще одним фактором снижения цен он считает достижения целевых показателей заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), которое ожидалось только к 1 ноября.

«Хранилища уже заполнены на 80 процентов, хотя этот показатель планировался только к ноябрю. Но, видимо, к этому сроку заполненность вполне может дойти и до 90 процентов. Естественно, что данный момент тоже вызывает успокоение, которое передается и рынкам. Весь сентябрь и октябрь мы будем находиться на относительно низких уровнях стоимости газа, если, конечно, не случится что-то непредвиденное. В это время цены будут колебаться в пределах 1-2 тысяч долларов», — заключил аналитик.

Ранее о снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Литвы, Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe.