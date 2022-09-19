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Разведчик рассказал о темнокожих наемниках в Донбассе

Разведчик «Ладан» заявил о темнокожих иностранных наемниках ВСУ в Донбассе

Фото: РИА Новости

Среди иностранных наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Донбассе все чаще встречаются темнокожие. Об этом РИА Новости рассказал российский военный разведчик с позывным Ладан.

По его словам, когда его подразделение вело скрытое наблюдение в районе Угледара, было видно перемещение таких бойцов. «Именно темнокожие люди. Как раз там был светлый фон, светлый песок — они на нем очень хорошо выделялись. Дело именно не в форме, а цветом кожи», — уточнил он.

16 сентября со схожим заявлением выступил верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов. Он указал, что ВСУ находится в критическом положении дел, а в их рядах воюют наемники из арабских и африканских стран.

Ранее в рядах ВСУ заметили наемников американской частной военной компании (ЧВК) Academi, более известной под своим старым названием Blackwater. Журналист ВГТРК Андрей Медведев допустил, что в составе ЧВК могут быть не только американцы, но и граждане других стран: по его словам, представители Academi привлекали в свои ряды бывших военных и полицейских из Южной Америки.

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Марина Совина
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