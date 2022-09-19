Минфин предложил продлить кредитные каникулы на полгода

Минфин предложил продлить кредитные каникулы до 31 марта 2023 года

Минфин России предложил продлить срок действия механизма кредитных каникул на полгода, до 31 марта 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Продление срока действия механизма "кредитных каникул" позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов», — заявил Минфин в пояснительной записке к проекту.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что регулятор ожидает принятия решения о продлении кредитных каникул в осеннюю сессию Госдумы, уточняет ТАСС.

16 сентября сообщалось, что Совфед и Госдума разработали законопроект о продлении кредитных каникул на новых условиях — после 30 сентября заемщик сможет подать заявку, если его среднемесячный доход снизится более чем на 30 процентов. Один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлев отметил, что кредитные каникулы сделают постоянными.

Механизм кредитных каникул был возобновлен в России с 8 марта 2022 года — в прошлый раз его вводили во время пандемии. Согласно действующим нормам, заемщик может подать заявление не позднее 30 сентября 2022 года включительно.