В России оценили готовность избирательной системы ЛНР к референдуму

Депутат Водолацкий: избирательная система ЛНР на 100% готова к проведению референдума

Избирательная система Луганской народной республики (ЛНР) с начала сентября на 100 процентов готова к проведению референдума о признании республики субъектом России. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит РИА Новости.

«Нахожусь здесь [в Донбассе] без выезда скоро уже будет семь месяцев. Проехал все города, населенные пункты, те, которые вернулись исторически, и везде говорят о проблемах, о восстановлении, но первый вопрос: когда будет референдум? Это с июля», — сказал он.

Депутат заявил, что в сентябре жители региона начали писать в Общественную палату о необходимости проведения референдума. «Не реагировать — преступно. Поэтому палата приняла такое решение. Теперь мяч на стороне республики», — подчеркнул он.

19 сентября Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России, отметив, что свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении.

Позднее глава ОП ЛНР Алексей Карякин уточнил, что говорить о дате проведения референдума о присоединении республики к России преждевременно, так как данный вопрос решается не за один день.