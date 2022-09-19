Таджикистан и Киргизия решили разблокировать общие дороги в зоне конфликта

Рабочие группы Таджикистана и Киргизии решили разблокировать дороги в зоне конфликта

Душанбе и Бишкек решили разблокировать общие дорогие в зоне конфликта, передает пресс-центр председателя Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Рабочие группы [Таджикистана и Киргизии] согласились, что необходимо открыть дороги для передвижения и обеспечить движение транспорта. В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух», — сказано в сообщении. Также известно, что группы провели очередное заседание на КПП «Гулистон», где стороны отметили необходимость решения вопросов путем переговоров.

Кроме того, страны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня скорейшей ликвидации последствий пограничных конфликтов.

Ранее МИД Киргизии заявил о готовности доказать начало агрессии Таджикистаном. В заявлении ведомства говорится, что у Бишкека есть все доказательства вины Душанбе.

17 сентября в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной.