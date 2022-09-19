Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Таджикистан и Киргизия решили разблокировать общие дороги в зоне конфликта

Рабочие группы Таджикистана и Киргизии решили разблокировать дороги в зоне конфликта

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Душанбе и Бишкек решили разблокировать общие дорогие в зоне конфликта, передает пресс-центр председателя Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Рабочие группы [Таджикистана и Киргизии] согласились, что необходимо открыть дороги для передвижения и обеспечить движение транспорта. В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух», — сказано в сообщении. Также известно, что группы провели очередное заседание на КПП «Гулистон», где стороны отметили необходимость решения вопросов путем переговоров.

Кроме того, страны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня скорейшей ликвидации последствий пограничных конфликтов.

Ранее МИД Киргизии заявил о готовности доказать начало агрессии Таджикистаном. В заявлении ведомства говорится, что у Бишкека есть все доказательства вины Душанбе.

17 сентября в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Володин указал на разочарование Запада и США в контрнаступлении Украины
На юге Японии десятки человек пострадали из-за мощного тайфуна
Военкор раскрыл подробности уничтожения бронетехники украинских диверсантов
В Германии оценили вероятность ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»
Россиянам назвали риски при покупке квартир
В российском жилом доме прогремел взрыв
Раскрыто влияние упражнения на психическое здоровье
Опубликована история трамвайных путей на Красной площади
Утечку аммиака на хладокомбинате в Новосибирске ликвидировали
Под Москвой водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.