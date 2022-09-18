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Киргизия пообещала доказать начало агрессии Таджикистаном

МИД Киргизии заявил о готовности доказать начало агрессии Таджикистаном

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Киргизия готова предоставить доказательства начала агрессии Таджикистаном. Об этом сообщает МИД страны на своем сайте.

«У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД назвали голословными обвинения таджикской стороны в совершении акта вооруженной агрессии. Отмечается, что это стало «ничтожной попыткой перекинуть ответственность» на Киргизию.

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Сообщалось, что в результате вооруженного конфликта в Баткенской области погибли 36 граждан Киргизии.

17 сентября стало известно, что в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной.

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Алина Гончарова
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