ЦБ Германии предупредил об усилении экономического спада в стране зимой

ЦБ Германии: уровень экономической активности в ФРГ может заметно снизиться зимой

Уровень экономической активности в Германии может заметно снизиться зимой из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Центробанка страны.

По данным ЦБ, экономика ФРГ, вероятнее всего, сократится, даже если удастся избежать прямого нормирования газа. Это будет обусловлено тем, что компании страны начали снижать или даже приостанавливать производство.

При этом на сегодняшний день регулятор не видит причин для пересмотра ранее опубликованного «негативного» сценария развития энергетического кризиса в стране. Изначально предполагалось, что ведущая экономика Европейского союза сократится на 3,2 процента в следующем году.

До того, как Запад ввел антироссийские санкции, на долю Москвы приходилось порядка 40 процентов поставок природного газа в Европу. Однако после ввода ограничений и решения «Газпрома» о полном прекращении поставок по трубопроводу «Северный поток-1», по которому сырье направлялось в Германию, объемы экспорта российского газа в Евросоюз резко сократились, пишет агентство.

В результате Германии приходится искать альтернативных импортеров сжиженного природного газа (СПГ). Среди возможных вариантов — ОАЭ и Катар.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.