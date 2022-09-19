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В США помиловали сторонника талибов в обмен на пленного американца

Байден помиловал сторонника талибов в обмен на освобождение американца Фрерихса
Башар Нурзай

Башар Нурзай. Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Президент США Джо Байден помиловал высокопоставленного сторонника движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) в обмен на освобождение американца Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в 2020 году. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о Башире Нурзае, который был одним из ближайших сподвижников основателя движения Мохаммада Омара Муджахида. Мужчина был передан представителям талибов в аэропорту Кабула. Отмечается, что Нурзай находился под стражей с 2005 года по обвинению в хранении наркотиков.

В январе Байден назвал освобождение пленного Фрерихса первым условием для признания легитимности правительства «Талибана».

В октябре 2021 года американские дипломаты встречались с представителями «Талибана» в столице Афганистана, чтобы обсудить вопрос об освобождении Фрерихса и «оказать давление на талибов, чтобы обеспечить безопасный выезд из страны для граждан США и других лиц».

Фрерихс перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Американец переехал в Афганистан за десять лет до этого и работал над строительными проектами.

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Варвара Кошечкина
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