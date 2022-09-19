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В Госдуме заявили о проведении референдума в ЛНР в ближайшее время

Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что референдум о присоединении ЛНР к РФ пройдет осенью
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России пройдет осенью. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, это будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, референдум пройдет осенью, «но не поздней». Также он добавил, что глава республики Леонид Пасечник обязан как можно скорее отреагировать на обращение Общественной палаты региона.

19 сентября Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России, отметив, что свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении.

Позднее глава ОП ЛНР Алексей Карякин уточнил, что говорить о дате проведения референдума о присоединении республики к России преждевременно, так как данный вопрос решается не за один день.

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Никита Абрамов
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