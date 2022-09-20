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Спорт

Бывший чемпион UFC дал совет Чимаеву

Экс-боец UFC Сехудо посоветовал Чимаеву изменить тренировки после проваленного взвешивания
Генри Сехудо

Генри Сехудо. Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо дал совет шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Его слова передает MMA Fighting/

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что Чимаеву необходимо изменить тренировки. «Вероятно, он слишком много тренируется, и это позволяет его метаболизму потреблять больше пищи. Я знаю способ, при котором по-прежнему можно укладываться в вес и чувствовать себя хорошо, при этом не перерабатывая. Потому что при умеренных тренировках также можно снижать вес», — поделился Сехудо.

11 сентября Чимаев должен был драться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона.

В итоге Чимаев встретился с американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке вечера. Он одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

Дарья Коршунова
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