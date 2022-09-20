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На Алтае запустили экспедиционные туры в Тигирекский заповедник

Туроператоры начали предлагать туристам экспедиционные экотуры в Тигирекский заповедник

Фото: Игорь Шпиленок / Wikimedia

Для путешественников в Алтайском крае начнут проводить экспедиционные поездки в Тигирекский заповедник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Туристского информационного центра региона Александру Томашевич.

«Мы наблюдаем тренд на развитие экотуризма, и в этом году большое внимание было привлечено к особо охраняемым природным территориям, — рассказала собеседник агенства. — В Тигиреке мягкий климат, черневая тайга, это невероятные места. Теперь туры сюда предлагают федеральные туроператоры».

По словам эксперта, в сентябре запуск подобных туров на Алтае стал возможен благодаря упрощению режима посещения особо охраняемых природных территорий. Кроме того, для туристов активно начали создаваться экологические тропы на Салаирском кряже и в Чинетинском заказнике.

Ранее российская гейм-студия Aeroplan Games представила игру о путешествии по Республике Алтай. Квест получил название Serenity: At The Heart of Altai. Создатели описали его как приключенческий шаговый симулятор в открытом мире с элементами выживания. 

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Валентина Процкова
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