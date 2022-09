На Алтае запустили экспедиционные туры в Тигирекский заповедник

Туроператоры начали предлагать туристам экспедиционные экотуры в Тигирекский заповедник

Для путешественников в Алтайском крае начнут проводить экспедиционные поездки в Тигирекский заповедник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Туристского информационного центра региона Александру Томашевич.

«Мы наблюдаем тренд на развитие экотуризма, и в этом году большое внимание было привлечено к особо охраняемым природным территориям, — рассказала собеседник агенства. — В Тигиреке мягкий климат, черневая тайга, это невероятные места. Теперь туры сюда предлагают федеральные туроператоры».

По словам эксперта, в сентябре запуск подобных туров на Алтае стал возможен благодаря упрощению режима посещения особо охраняемых природных территорий. Кроме того, для туристов активно начали создаваться экологические тропы на Салаирском кряже и в Чинетинском заказнике.

