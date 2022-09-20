Словацкий хоккеист-чемпион одной фразой осудил желание вернуть Россию на турниры

Хоккеист Гандзуш осудил желание IIHF вернуть Россию на турниры фразой «это плохой знак»

Обладатель Кубка Стэнли, словацкий хоккеист-чемпион Михал Гандзуш поделился мнением о возможном возвращении России на чемпионат мира. Его слова приводит Sport.sk.

Спортсмен фразой «это очень плохой знак» осудил желание Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть россиян на международные турниры. Он посчитал, что из-за подобного решения имидж хоккея может сильно пострадать на международном уровне, и подчеркнул, что хоккейное сообщество должно продолжать бойкотировать Россию.

6 сентября глава IIHF Люк Тардиф напомнил, что российские команды не будут играть на чемпионатах мира в сезоне-2022/23. Он заявил, что координационный комитет IIHF представит совету федерации несколько возможных сценариев возвращения сборной России, а тот, в свою очередь, одобрит их или отклонит.

В августе в Международной федерации хоккея заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале.