В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Его цитирует ТАСС.
«Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — заявил Пушилин, комментируя слова ведущего «Соловьев Live» о том, что в ДНР не будет публичных казней.
Ранее стало известно, что в ДНР подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками.
15 августа в ДНР предъявили обвинения пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон.