В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников в республике

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Его цитирует ТАСС.

«Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — заявил Пушилин, комментируя слова ведущего «Соловьев Live» о том, что в ДНР не будет публичных казней.

Ранее стало известно, что в ДНР подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками.

15 августа в ДНР предъявили обвинения пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон.