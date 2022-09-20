Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР исключили публичные казни иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников в республике

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин исключил публичные казни иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Его цитирует ТАСС.

«Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — заявил Пушилин, комментируя слова ведущего «Соловьев Live» о том, что в ДНР не будет публичных казней.

Ранее стало известно, что в ДНР подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками.

15 августа в ДНР предъявили обвинения пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассмотрят ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
В Госдуме оценили идею о мобилизации
Хиропрактик успокоил новорожденного массажером и столкнулся с критикой врачей
Лукашенко поручил мобилизовать власть навести порядок в стране
Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взятии в плен
Глава Крыма высказался о поддержке референдумов в ДНР и ЛНР
Пропавшая кошка вернулась домой и позвонила в дверной звонок
Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака
В Госдуме предложили сажать на три года за отказ от участия в военных действиях
Поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство примут за два дня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.