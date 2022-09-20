Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию замедлился

«Ъ»: рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию в августе замедлился

Фото: Drahoslav Ramik / globallookpress.com

Ввоз автомобилей из Южной Кореи в Россию в августе продолжил восстановление, однако темпы прироста замедлились, пишет «Коммерсантъ». По мнению аналитиков, рост ограничивает стабильно низкий уровень платежеспособного спроса на машины у россиян.

Импорт пассажирских автомобилей из Южной Кореи восстанавливался в течение всего лета и в августе достиг 4,5 тысячи тонн, или 65,9 миллиона долларов. В денежном выражении это по-прежнему более чем вдвое меньше 146 миллионов в феврале, но на 11 процентов выше, чем в июле (59,4 миллиона).

В корейский импорт входят не только официальные поставки Kia и Hyundai, но и отгрузки физлицам. Аналитик «Автостата» Сергей Удалов назвал Корею популярным каналом для ввоза автомобилей, в том числе среди российских физлиц — они импортируют как относительно новые, так и машины с пробегом. «Это по цене получается интереснее, чем аналогичные предложения в России, но для физлиц самые выгодные пошлины именно на автомобили возрастом от трех до пяти лет», — отметил эксперт.

Что касается компонентов для автопрома, таможенная статистика по отгрузкам запчастей не позволяет выделить отдельно комплектующие для промышленной сборки. Тем не менее, издание отмечает, что поставки всех запчастей из Кореи в Россию остаются на низком уровне — в августе поставки оказались даже ниже мартовского объема, составив 24,2 миллиона долларов (3,3 тысячи тонн) без учета электроники. Собеседники «Ъ» отметили, что не слышали о поставках Hyundai и Kia компонентов для производства.

Материалы по теме:
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022

По мнению «Ъ», российский рынок не может обеспечить стабильный спрос как минимум на новые автомобили. Об этом свидетельствуют также стабильный в последние месяцы импорт китайских машин. В Россию из КНР ввозили автомобилей на 31–33 миллиона долларов — этот объем ниже, чем весной, но, по оценке Autonews, склады ключевых китайских марок значительно не опустели и даже пополняются. Похожая ситуация сложилась и у корейских брендов.

При этом продажи более бюджетной российской Lada установили рекорд — машины этой марки составили 41 процент от всех проданных в России автомобилей на неделе с 12 по 18 сентября. Доля Lada на российском авторынке превысила 40 процентов впервые с 2005 года. Доли остальных марок на отечественном рынке с 12 по 18 сентября составили менее 8 процентов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
В Киргизии оценили разрушения из-за конфликта с Таджикистаном
Венгрия призвала ЕС не вводить санкции против России из-за энергокризиса
Стало известно о сотрудничестве офицера США с главой Николаевской области
Названы сроки перестройки российской экономики
Россиянка устала от пьющего сына и зарезала его
Минобороны показало работу российских бомбардировщиков Су-34 на Украине
В Москве нашли выбросившую новорожденного ребенка женщину
Рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию замедлился
Канал «Россия 1» анонсировал новое шоу с Малаховым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.