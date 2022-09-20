Рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию замедлился

«Ъ»: рост ввоза автомобилей из Южной Кореи в Россию в августе замедлился

Ввоз автомобилей из Южной Кореи в Россию в августе продолжил восстановление, однако темпы прироста замедлились, пишет «Коммерсантъ». По мнению аналитиков, рост ограничивает стабильно низкий уровень платежеспособного спроса на машины у россиян.

Импорт пассажирских автомобилей из Южной Кореи восстанавливался в течение всего лета и в августе достиг 4,5 тысячи тонн, или 65,9 миллиона долларов. В денежном выражении это по-прежнему более чем вдвое меньше 146 миллионов в феврале, но на 11 процентов выше, чем в июле (59,4 миллиона).

В корейский импорт входят не только официальные поставки Kia и Hyundai, но и отгрузки физлицам. Аналитик «Автостата» Сергей Удалов назвал Корею популярным каналом для ввоза автомобилей, в том числе среди российских физлиц — они импортируют как относительно новые, так и машины с пробегом. «Это по цене получается интереснее, чем аналогичные предложения в России, но для физлиц самые выгодные пошлины именно на автомобили возрастом от трех до пяти лет», — отметил эксперт.

Что касается компонентов для автопрома, таможенная статистика по отгрузкам запчастей не позволяет выделить отдельно комплектующие для промышленной сборки. Тем не менее, издание отмечает, что поставки всех запчастей из Кореи в Россию остаются на низком уровне — в августе поставки оказались даже ниже мартовского объема, составив 24,2 миллиона долларов (3,3 тысячи тонн) без учета электроники. Собеседники «Ъ» отметили, что не слышали о поставках Hyundai и Kia компонентов для производства.

По мнению «Ъ», российский рынок не может обеспечить стабильный спрос как минимум на новые автомобили. Об этом свидетельствуют также стабильный в последние месяцы импорт китайских машин. В Россию из КНР ввозили автомобилей на 31–33 миллиона долларов — этот объем ниже, чем весной, но, по оценке Autonews, склады ключевых китайских марок значительно не опустели и даже пополняются. Похожая ситуация сложилась и у корейских брендов.

При этом продажи более бюджетной российской Lada установили рекорд — машины этой марки составили 41 процент от всех проданных в России автомобилей на неделе с 12 по 18 сентября. Доля Lada на российском авторынке превысила 40 процентов впервые с 2005 года. Доли остальных марок на отечественном рынке с 12 по 18 сентября составили менее 8 процентов.