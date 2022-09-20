В Госдуме оценили идею о мобилизации

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал мобилизацию в России здравой и своевременной идеей

Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил идею о мобилизации в России. Об этом сообщает депутат и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в Telegram.

«Мобилизация представляется здравой и своевременной идеей», — цитирует Попов коллегу. 20 сентября депутаты Госдумы внесли пакет поправок в законопроект об изменениях в Уголовном кодексе (УК), который был принят в первом чтении в июле. В кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его мнению, Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из них должна стать «самомобилизация». Главы Крыма, Марий Эл и Курской области поддержали идею Кадырова, однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался поддерживать призыв главы Чечни.