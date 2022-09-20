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Спорт

Мостовой назвал последствия для сборной России из-за неучастия в Евро-2024

Мостовой заявил, что не удивлен отстранением России от жеребьевки к отбору на Евро-2024

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал последствия для отечественной команды из-за неучастия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что главной проблемой может стать то, что отстранение затянется на более долгий срок. «Я не удивлен и ничего не ждал. Многие со мной согласятся. В душе мы все хотим, чтобы отстранение сборной было не долгим. Но два года — уже большая цифра», — посчитал он.

Ранее 20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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