Поставщик дешевого газа в Европу захотел поднять цены

20 Minutos: Алжир захотел повысить цены на газ для Испании в два или три раза

Алжир, который в последнее время стал для Южной Европы одним из главных поставщиков дешевого природного газа, захотел поднять стоимость топлива для Испании в несколько раз. Об этом сообщает испанская газета 20 Minutos.

Местная государственная компания Sonatrach может удвоить или утроить цены на газ, поставляемый испанской Naturgy, рассказывают источники издания. Компании уже более года пересматривают долгосрочное соглашение об экспорте газа в королевство. Правительство считает нормальным подорожание в текущей ситуации, однако пока не сообщает, на сколько именно планирует повысить цены.

С учетом обстановки на мировом газовом рынке для Алжира становится невыгодным продавать газ по стоимости, которая формируется в соответствии с ценами на нефть марки Brent. В связи с этим государство задумало привязать стоимость топлива к индексу европейского хаба TTF. Это может негативно сказаться на импортерах из Европы, поскольку в настоящее время, на фоне резкого сокращения поставок российского газа в регион, газовые контракты на нидерландский хаб торгуются по беспрецедентно высоким ценам.

После ввода российских войск на Украину газовые котировки на хабе TTF четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. На момент написания новости стоимость газовых контрактов составляет около 1993 долларов за тысячу кубометров. В то же время цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигает 92,03 доллара за баррель.

Желание Алжира привязать цены на газ к европейскому индексу происходят на фоне того, как в Евросоюзе пытаются установить «более репрезентативную эталонную» цену газа вместо бенчмарка на хабе TTF. Еврокомиссия считает, что необходимо уменьшить влияние индекса на волатильные и спекулятивные, по ее мнению, цифры.