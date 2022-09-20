Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР орденом Мужества

Президент Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Горенко награжден за самоотверженность, мужество и отвагу посмертно.

Ранее сообщалось, что генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко наградили российским орденом Мужества посмертно. Кроме того, глава республики присвоил ему звание Героя ЛНР.

16 сентября Сергей Горенко погиб в результате взрыва, который произошел в его кабинете. Жертвой происшествия также стала его заместитель Екатерина Стегленко.